Bahia Farm Show recebe visita do governador da Bahia

O primeiro dia de atividades da maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil começou com a recepção ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pelo presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, produtores rurais e organizadores da feira. A comitiva percorreu as principais ruas do complexo, composto por uma estrutura de 246 mil metros quadrados, que até o sábado (15) receberá um público superior a 100 mil pessoas, revelando-se a principal vitrine para divulgação de marcas, produtos e serviços destinados ao setor agropecuário, expostos pelos 434 expositores presentes.

"É uma satisfação receber neste dia que abre nossa feira o governador do estado, secretários e representantes de entidades ligadas ao agronegócio. É um momento de celebrar mais uma edição da Bahia Farm Show e, ao mesmo tempo, abrir espaço para o diálogo. Estamos otimistas e, principalmente, felizes em chegar à 18ª edição do evento com tanto reconhecimento e a consolidação da Bahia Farm como uma das principais feiras nacionais", destacou o presidente Odacil Ranzi.

Ao visitar os estandes dentro do complexo, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforçou sobre a alegria de estar presente na feira, que demonstra a importância da união dos produtores rurais. "Estamos à disposição do setor produtivo, e queremos ver o planejamento para ver onde podemos contribuir e continuar fortalecendo para o desenvolvimento do setor agrícola, tão importante para a Bahia".

As novidades apresentadas pela agricultura familiar foram foco da primeira parada das autoridades, seguida pelos estandes de expositores e patrocinadores do evento. No espaço da Adab, o governador, acompanhado pelo secretário de Agricultura da Bahia, Wallison Tum, fez a entrega de seis caminhonetes ao programa da Abapa. Os veículos serão utilizados nas ações do Plano Safra, que prevê mais segurança nas áreas produtivas durante o período da safra agrícola do Oeste baiano.

O governador da Bahia também lançou a pedra fundamental da nova sede e Centro de Análise de Fibras da Abapa. A estrutura abrange uma área total de 9.619,97 m² de construção, dos quais 4.600 m² serão destinados ao novo laboratório e às salas administrativas. A estrutura será o maior Centro de Análise de Fibras da América Latina e, além de atender os produtores da Bahia, receberá algodão dos estados do Piauí, Tocantins e Maranhão, com capacidade para análises de 60 mil amostras por dia. Ainda no cronograma de visitas, o governador lança o Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono, no auditório principal do complexo Bahia Farm Show.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Bahia Farm Show – 11/06/2024