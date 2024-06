Monitoramento e o uso sustentável dos recursos hídricos abre programação de debates na Bahia Farm Show 2024

O fórum de abertura da Bahia Farm Show foi realizado na tarde desta terça-feira (11) no auditório da Aiba, com o tema "Uso e Monitoramento do Aquífero Urucuia". O debate foi sobre o uso da água do aquífero que alimenta os rios do oeste baiano que deságuam no São Francisco com destaque para a sua preservação. Com a presença do presidente da Bahia Farm Show e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, o evento televisionado pelo Canal Rural atualizou sobre o andamento do Estudo do Potencial Hídrico, que vem sendo desenvolvido pelos produtores rurais, por meio da Aiba, financiado pelo Prodeagro, em parceria com as universidades federais de Viçosa (UFV) e do Rio de Janeiro (UFRJ), e Governo do Estado.

Para entender a dinâmica do aquífero, as equipes técnicas têm realizado medições em tempo real, o que futuramente vai permitir maior segurança nos mais diversos usos na bacia hidrográfica. O fórum abrangeu técnicos e pesquisadores que pensam os recursos hídricos no Brasil. O gerente de Hidrologia e Gestão Territorial Serviço Geológico Brasileiro (SGB), Amilton de Castro Cardoso, destacou a importância do conhecimento técnico científico para fazer o uso correto dos recursos hídricos, parabenizando as entidades pelo trabalho de monitoramento.

Já o especialista em gestão de recursos hídricos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Zoltan Rodrigues, destacou a parceria entre o governo do estado e produtores rurais que vem possibilitando o uso dos recursos hídricos de forma sustentável, prevendo o crescimento do uso na agricultura, mas permitindo a segurança hídrica. Este estudo, segundo os técnicos durante o debate, vai permitir uma base sólida de dados e informações que vão subsidiar políticas públicas, que vão contribuir com todos os usuários da bacia hidrográfica, incluindo os pequenos irrigantes e produtores do vale, que produzem feijão, tomate, dentre outras culturas, para consumo local.

"Sentimos a necessidade de instalar um sistema de monitoramento desse aquífero, porque assim nos baseamos em dados técnicos e reais que nos ajudam a trabalhar com tranquilidade, e ter a segurança que não vai faltar água", reforça o produtor Júlio Busato, e um dos idealizadores do projeto, por meio das associações de produtores rurais.

Ele ainda ressaltou a importância das parcerias, iniciadas com a UFV, mas que se expandiu para outras entidades de pesquisa, incluindo internacionais, e locais. "Este trabalho é fundamental para o crescimento econômico da região, e para os produtores poderá possibilitar mais produtividade na safra, ou seja, um aumento da produção em uma mesma área, e o uso de tecnologias de irrigação que permitem o uso sustentável da água", afirma.

Ainda estiveram presentes o vice-presidente da Aiba, Moisés Schmidt, o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, e demais representantes de órgãos ambientais, como Patrick Thomas, da Agência Nacional de Águas (ANA), Antônio Martins, Diretor de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental do INEMA, e o pesquisador da UFV e líder do projeto, Everardo Mantovani. O Fórum movimentou o primeiro dia da programação de palestras e debates que acontece dentro da Bahia Farm Show, que se estende até o sábado (15).

Fonte: Assessoria de Imprensa Bahia Farm Show – 12/06/2024