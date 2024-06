Alunos de universidade iniciam atendimento psicológico a pacientes com câncer em Jataí

A ação foi iniciada no segundo semestre do ano anterior, sob coordenação do professor de Jornada (TP) Murilo Alfaix.

Em Jataí, os alunos do curso de psicologia começaram a aplicar os aprendizados de sala de aula em atendimento ao Hospital Padre Tiago. Por meio do projeto de extensão nomeado ‘Psico-Oncologia’, os estudantes iniciaram atendimentos psicológicos gratuitos a pacientes com câncer e seus familiares.

A ação foi iniciada no segundo semestre do ano anterior, sob coordenação do professor de Jornada (TP) Murilo Alfaix. A preparação dos futuros psicólogos é pautada na oferta de suporte emocional, redução do estresse, e possibilitar que os pacientes expressem os sentimentos ao lidar com o tratamento oncológico.

“No decorrer de todo o semestre, os alunos recebem um conjunto de instruções de como se portar no ambiente hospitalar, quais perguntas que podem ou não ser feitas, como perguntar, e como se portar em caso de óbito de pacientes no momento”, explicou o professor.

A presença dos estudantes no hospital ocorre ao longo de todo mês de junho, incluindo finais de semana, e conta com 28 docentes do curso de Psicologia sob supervisão. O atendimento ocorre de leito em leito, podendo ser usufruído por todos pacientes e familiares que frequentam a instituição de saúde.

Atendimentos

O cronograma prevê atendimento do ‘Psico-Oncologia’ segunda a sexta-feira, das 7h às 8h, no setor de Oncologia. Aos sábados e domingos, o projeto contempla a ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O professor justifica a continuidade do projeto com base no êxito obtido no semestre anterior.

“Considerando a rotatividade dos pacientes entre os setores do hospital, já foram atendidos cerca de 50 pacientes na primeira execução. O projeto tem produzido efeitos positivos. Percebemos isso por relatos dos pacientes, funcionários do hospital e familiares”, concluiu.