Premiados os vencedores do concurso de redação sobre violência contra a mulher

Aconteceu nesta terça-feira, dia 11, no plenário João Justino de Oliveira, a solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Redação sobre Violência contra a Mulher e a Lei Maria da Penha. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí e a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), contou com a participação de alunos de todas as escolas de ensino fundamental e médio de Jataí, públicas e particulares, de algumas séries.

Puderam inscrever-se estudantes que cursam os quartos anos do ensino fundamental nos anos iniciais, os oitavos anos do ensino fundamental nos anos finais e as segundas séries do ensino médio regular das redes particular e pública e de unidades de ensino conveniadas. Foi aceita apenas uma inscrição por escola em cada uma dessas séries.

Entre os objetivos do concurso estavam ampliar a capacidade de compreensão sobre a lei nº 11.340/2006, apelidada de Lei Maria da Penha, a história da Maria da Penha bem, como a importância de sua criação; discutir acerca da Lei Maria da Penha, feminicídio, feminismo, empoderamento da mulher e violência de gênero; compreender e difundir o conceito do direito da mulher no município de Jataí, promover a reflexão sobre a importância da desconstrução da cultura do machismo para o enfrentamento à violência contra a mulher; oportunizar aos alunos envolvidos a compreensão, o debate e formar conceitos sobre a igualdade de gênero; proporcionar o crescimento intelectual do estudante; incentivar a leitura e a escrita de todos os participantes e conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da luta diária no combate à violência contra a mulher, prevenindo e inibindo tal prática através do conhecimento de todas as formas de violência de gênero.

Foram classificadas as três redações com as maiores notas. A nota final foi a média aritmética obtida do somatório das notas de cada corretor, segundo a fórmula ((nl+n2+n3)/3). Os três primeiros colocados em cada uma das categorias receberam certificado de participação e um smartphone. Já o professor-orientador do primeiro colocado recebeu, além do certificado de participação, uma TV de 43 polegadas.

Aqui estão os vencedores em cada categoria:

Categoria Carta – 4º ano do ensino fundamental (anos iniciais):

3º lugar: Kaila Silva Nogueira

Escola Municipal Diogo Lemes

Diretora: Lázara Graciela Dias de Lima

Professora: Jussara de Moura

2º lugar: Manuelle Cristina Souza

Escola Municipal Campos Elísios

Diretora: Lívia de Cassia A. Gonçalves

Professora: Eliene Gouveia Ferreira

1º lugar: Igor Lorenzo de Oliveira Pires

Escola Municipal Professor Luziano Dias de Freitas

Diretora: Marisa Silva Souza

Professor: João Batista Oliveira Vilela

Categoria Crônica – 8º ano do ensino fundamental (anos finais):

3º lugar: Maria Eduarda dos Santos Gomes

Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho

Diretora: Ana Clara Pereira Assis Alves Almeida

Professora: Alyne Barbosa Lima

2º lugar: Anna Sophia Freitas Amaral Brito

Colégio Cesut

Diretor: Igor Gouveia de Andrade

Professora: Simone Ferreira da Silva

1º lugar: Deyse Vitória Rosa da Silveira

Escola Estadual José Manoel Vilela

Diretora: Jeane Freitas de Lima

Professora: Maria Cristina Andrade dos Santos

Categoria Dissertação Argumentativa – 2º Ano do ensino médio:

3º lugar: Júlia Miranda de Jesus Franco

CEPI José Feliciano Ferreira

Diretor: Antônio Carlos Barbosa Filho

Professora: Luciana Rodrigues Silva

2º lugar: José Martins Ferreira Netto

Colégio Estadual Frei Domingos

Diretora: Keila Oliveira Lemes

Professora: Geovanna Costa Siqueira

1º lugar: Ana Vitória Carvalho da Silva

Colégio Dinâmico

Diretora: Camila Assis Carvalho dos Santos

Professora: Viviane Carrijo de Oliveira