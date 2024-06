O consumo frequente de açúcar pode ser um percursor potencial para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Isso de acordo com um estudo do Fred Hutchinson Cancer Research Center, nos Estados Unidos.

A principal causa desse perigo é a resistência à insulina, consequência da ingestão elevada de açúcar. Os resultados estão publicados na revista científica PLOS Biology.

O que é a resistência à insulina?

A resistência à insulina, para aqueles que não estão familiarizados, é uma condição em que o corpo produz insulina, mas é incapaz de utilizá-la de forma eficiente.

A insulina é fundamental para regular os níveis de açúcar no sangue. Se o corpo não consegue responder corretamente a esta molécula, o açúcar permanece na circulação sanguínea, resultando em níveis elevados de açúcar no sangue.

Qual a relação entre a insulina e o Alzheimer?

O trabalho, que utilizou moscas da fruta como objeto de estudo por sua similaridade aos humanos, aponta que a resistência à insulina no cérebro pode comprometer a capacidade de limpeza de detritos neurais, que acumulam no cérebro e aumentam o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

De acordo com o estudo, uma dieta rica em açúcar levou à redução dos níveis de PI3k nas células gliais, indicando resistência à insulina.

Créditos: iSTock

“Usando moscas da fruta, os autores estabelecem que dietas ricas em açúcar desencadeiam resistência à insulina na glia, interrompendo sua capacidade de limpar detritos neuronais. Este estudo fornece informações sobre como as dietas indutoras de obesidade contribuem potencialmente para o aumento do risco de doenças neurodegenerativas”, afirmou Mroj Alassaf, principal autor do estudo.

Os pesquisadores esperam que as descobertas deste estudo possam ser úteis no desenvolvimento de terapias para redução do risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

Os perigos do consumo descontrolado de açúcar

A ingestão exagerada de açúcar tem sido associada não só à resistência à insulina, mas também a diversas outras condições de saúde, incluindo obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, certos tipos de câncer e claro, doenças neurodegenerativas.

Apesar de mais estudos serem necessários para aprofundar a compreensão do exato papel do consumo de açúcar na saúde neurodegenerativa, a mensagem é clara: a moderação no consumo de açúcar é fundamental para manter a saúde.

Fonte: CatracaLivre/MSN