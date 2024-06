Motorista morre após colidir com carreta na BR 158 no município de Jataí

Na noite de sábado (08/06), a Polícia Militar foi acionada até a BR-158, km 10, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, a equipe se deparou com uma FIAT/STRADA FIRE FLEX branca que havia colidido contra uma SCANIA/T112 HS 4X2.

O motorista da carreta estava presente e informou à equipe que viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU haviam socorrido o motorista e o passageiro da picape e os levado para o hospital. O motorista da picape, Deciel Bento dos Santos (foto abaixo), de 46 anos, foi levado inconsciente, enquanto o passageiro foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros. Infelizmente, Deciel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O motorista da carreta relatou que trafegava pela rodovia BR-158 na faixa da direita, em uma subida, quando ouviu um barulho vindo da traseira da carreta, acreditando inicialmente que algum pneu havia estourado ou se deslocado. Ao descer para conferir, percebeu que a traseira do veículo havia sido atingida por um veículo Fiat Strada. O corpo de Deciel está sendo velado no Memorial Municipal em frente ao Cemitério São Miguel, o sepultamento está previsto para as 16h00 em local a confirmar.

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS