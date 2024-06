Vereador reivindica iluminação para campo de futebol

Genilson reivindica iluminação para campo do Francisco Antônio

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a implantação de iluminação no campo de futebol do bairro Francisco Antônio. “A iluminação trará muitos benefícios, tornando o local mais seguro, sem esquecer que o esporte, além de favorecer a saúde das pessoas, também contribui para afastar crianças e adolescentes da violência e promove o convívio social”, afirmou ele.

Marcos Patrick pede revitalização de pista de caminhada

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo a revitalização de toda a extensão da pista de caminhada da Avenida Castelo Branco, em frente ao Batalhão do Exército. “A obra vai melhorar o aspecto da avenida e oferecer aos moradores uma opção mais segura para a realização de atividades físicas, como corrida e caminhadas diárias”, disse ele.

Marina solicita asfaltamento de rua do bairro Dom Abel

A vereadora Marina Silveira requereu ao executivo o asfaltamento da Rua Francisco F. de Carvalho, no bairro Dom Abel. “A falta de pavimentação asfáltica tem impactado diretamente a segurança, o conforto e a acessibilidade de alunos, pais, professores e demais funcionários que frequentam diariamente a Escola Municipal Irmã Scheilla”, informou ela.

Mantelli busca recursos para equoterapia

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar ao Centro de Equoterapia Primeiro Passo, que atende cerca de 90 pacientes em Jataí. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sindicato Rural, com o objetivo de colaborar no desenvolvimento integral de pessoas com deficiência ou não, proporcionando melhora na qualidade de vida.