A Reforma Tributária impactará a economia de todo o país. Por isso, na próxima quinta-feira, 13 de junho, será realizado o seminário "A Posição do Setor Produtivo e do Governo de Goiás sobre a Reforma Tributária - PLP 68/2024 ". O debate ocorrerá das 8h30 às 12 horas, no auditório da OCB, e é promovido pelo Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE), com apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC/CO).

Para o FEE, o objetivo do encontro é discutir uma visão estratégica do futuro. A regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) são pontos fundamentais, seguidos pela regulamentação do comitê gestor, que está atualmente em desenvolvimento. É essencial que o Fórum esteja alinhado com o Governo Estadual, adotando uma posição conjunta para construir uma imagem unificada e influenciar positivamente a economia e a contribuição do Estado.

Para isso, o evento contará com a participação Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, com a apresentação " A visão do Governo Estadual em relação à Reforma Tributária e seus impactos no desenvolvimento econômico do estado"; do Secretário de Economia do Estado de Goiás, Francisco Sérvulo Freire Nogueira; do Diretor Executivo do Instituto Mauro Borges (IMB), Erick Figueiredo; da Secretária-Adjunta da Secretaria da Economia, Renata Lacerda Noleto e do Secretário Executivo de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Lucas Morais.

Sugestões

As entidades do Fórum estão coletando sugestões dos associados, empresas e entidades sobre alterações no PL 68/2024, que regulamenta o IBS e o CBS na Reforma Tributária. Essas contribuições serão compiladas e apresentadas ao Governador Ronaldo Caiado durante o seminário.

O Fórum

O FFE é formado por oito entidades. São elas: Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Fecomércio, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (Acieg)e Organização das Cooperativas Brasileiras de Goiás (OCB/GO).

Programação

8h30 - 9h00: Recepção

09h00 - 09h15: Abertura do Evento

•Apresentação Luís Alberto Pereira, Presidente do Sistema OCB/GO, e Presidentes de Entidades do Fórum

09h15 - 10h15: 1º Painel - Aspectos Econômicos da Reforma Tributária para Goiás

Moderador: Edwal Freitas Portilho – Tchequinho (Adial)

•Erick Figueiredo – Diretor Executivo do Instituto Mauro Borges (IMB)

•Francisco Sérvulo Freire Nogueira – Secretário de Economia do Estado de Goiás

10h15 - 11h15: 2º Painel - Aspectos da Reforma para as Fazendas Públicas e os Contribuintes

Moderador: Flávio Rodovalho

•Renata Lacerda Noleto – Secretária-Adjunta da Secretaria da Economia

•Lucas Morais – Secretário Executivo de Finanças da Prefeitura de Goiânia

11h15 - 11h45: Apresentação do Governador do Estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado

A visão do Governo Estadual em relação à Reforma Tributária e seus impactos no desenvolvimento econômico do estado.

11h45 - 12h00: Entrega de Memorando do FEE ao Governador

