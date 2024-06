JBS tem mais de 60 vagas de emprego abertas em Goiânia

Goiânia, 04 de junho de 2024 - A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 61 vagas de emprego em aberto em sua unidade de processamento de proteína animal localizada em Goiânia. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos e algumas oportunidades não exigem experiência na função. Além disso, todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Há 30 vagas para operador de produção (sem necessidade de experiência prévia), 20 vagas para jovens aprendizes (18 a 22 anos), 10 vagas para faqueiro de abate (necessário ter experiência na função) e uma vaga para monitor de produção (necessária experiência).

Entre os benefícios oferecidos pela JBS aos colaboradores, estão: restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão alimentação, telemedicina, entre outros. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], para o whatsapp 62 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa no endereço: Av. Lago Azul, S/n - Chácaras Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.

Presença em Goiás

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Goiás são responsáveis por movimentar o equivalente a 2,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do estado e contribuíram para a geração de mais de 143.093 empregos diretos, indiretos e induzidos, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A JBS está presente em 7 municípios goianos com 6 mil colaboradores e mais de R$ 346 milhões em folha de pagamento anual.

Qualificação

A JBS vem investindo no desenvolvimento de seus talentos como estratégia de crescimento e planeja promover 40 mil colaboradores neste ano, o que representa 26% de seus quadros no país. Em 2023, a empresa já tinha fechado o ano com a marca de 26 mil pessoas promovidas. Além de apoiar o crescimento de seus profissionais, a empresa pretende também abrir 5.000 postos de trabalho, avançando como a maior empregadora do país. Hoje 155 mil pessoas trabalham na JBS.

A estratégia da JBS inclui cursos e treinamentos para os colaboradores, em parceria com o Instituto J&F, centro de educação para os negócios que apoia a atuação de empresas educadoras. A Companhia oferece ainda a oportunidade de seus funcionários internacionalizarem suas carreiras: com o programa JBS Sem Fronteiras, criado em 2015, a Companhia organiza processos de seleção que permitem a colaboradores do Brasil trabalhar nas operações no exterior, com vagas para todos os níveis hierárquicos e departamentos espalhados pelo mundo.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 155 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.