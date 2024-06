Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marina reivindica faixa para pedestres entre parque e praça

A vereadora Marina Silveira reivindicou à SMT a implantação de uma faixa para pedestres em frente ao acesso principal da Praça Universitária e ao pórtico de entrada lateral do Parque Ecológico Samuel Graham, na Rua Leo Lince, entre as ruas Riachuelo e Tiradentes, no setor Samuel Graham. “Visitando as obras da Praça Universitária, vimos a necessidade e a importância de implantação de uma faixa de pedestres no local, para garantir a segurança dos pedestres e promover a acessibilidade naquela área”, explicou ela. “A presença de uma faixa de pedestres facilita a travessia das pessoas que frequentam o parque e a praça, contribuindo para a redução do risco de acidentes e promovendo a fluidez no trânsito local. Além disso, considerando que tanto o parque ecológico quanto a Praça Universitária são locais frequentados por um grande número de pedestres, a instalação de uma faixa é fundamental para promover a mobilidade segura e incentivar o uso desses espaços públicos, fomentando assim a integração entre a comunidade local. Ressaltamos ainda que na praça haverá espaço para lazer das pessoas em visitações com crianças e também com animais de estimação, visto que haverá no espaço playground destinado aos animais”.

Adilson pede alambrado para quadra de praça do Jardim da Liberdade

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a instalação de um alambrado na quadra de esportes da Praça Antônio Alves Pires (Praça Noy), no bairro Jardim da Liberdade. “Moradores das imediações reclamam que bolas estão sendo arremessadas sobre as casas, causando vários transtornos e prejuízos aos moradores, como a quebra de telhas”, informou ele. “Para piorar, os usuários da quadra frequentam o local até tarde, o que acaba incomodando o sossego dos moradores, pois os praticantes acabam perturbando tarde da noite para pegar as bolas”.

Mantelli requer caminhão para agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar para aquisição de caminhão dupla aptidão (prancha/caçamba) destinado à agricultura familiar de Jataí. O envio do veículo seria de extrema valia para os pequenos agricultores, pois o poder público municipal tem dificuldades de atender a alta demanda por esse serviço.

Abimael pede recapeamento de avenida no Cidade Jardim

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Avenida Ninfa das Águas, no bairro Cidade Jardim. Esta é uma reivindicação dos moradores daquela região, que sofrem com os transtornos causados pela situação em que se encontra a pista, repleta de desnivelamentos e buracos.