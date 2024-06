Jataí - Geneilton e Flaviane se unem e podem mudar os rumos da corrida pela prefeitura

Geneilton, Wilder Morais e Flaviane no gabinete do senador em Goiânia selando a união rumo ao 15 de outubro das eleições municipais.

Em feito inédito, depois de muito se especular sobre o assunto até que enfim as oposições em Jataí resolveram se unirem em prol de um projeto político, a sucessão do cargo máximo da política jataiense, o Executivo municipal.

A reunião que selou a união entre Geneilton e Flaviane aconteceu em Goiânia no gabinete do senador Wilder Morais e com a presença do ex-presidente Bolsonaro.

Em conversa com nosso portal Flaviane disse estar muito mais firme em seus propósitos para Jataí, e uma de suas preocupações é o zelo pelo nosso meio ambiente. Geneilton por sua vez, durante encontro com nossa reportágem na Feira Coberta, disse estar muito mais que preparado para essa sucessão, acrescentou que vai trabalhar arduamente para levar Jataí ao patamar de município industrializado.

Opinião

Uma coisa é certa, essa união entre Flaviane e Geneilton vai mexer nos rumos desta campanha, pois até então a concretização desta união entre Geneilton para prefeito e Flaviane sendo a vice não passava de muitas especulações, mas agora com essa união de forças querendo ou não mexe no modo de condução da campanha até outubro.