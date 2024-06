É hoje!

A Infracommerce, empresa líder em full commerce na América Latina, estará presente na Conferência Goiás E-commerce Brasil 2024, que será realizada nos dias 04 e 05 de junho. O evento, promovido pela E-commerce Brasil, terá o painel "Fashion Forward: Estratégias de E-commerce para Conquistar o Mercado em Goiás", no qual Giselle Pertusi, Diretora Comercial da Infracommerce, participará, no dia 04/06, das 14h30min às 14h55min.

Durante o bate-papo, a executiva abordará as tendências e desafios enfrentados pelas marcas de moda na região, a importância da logística eficiente e da personalização para o cliente ter uma experiência única. A empresa é responsável pelo e-commerce e logística de mais de 700 marcas, incluindo a Dior, entre outras. A Infracommerce também terá um estande nos dias do evento para receber o público que passar pelo local.

A palestra mostrará como a companhia ajuda marcas a atender mercados regionais de forma eficiente garantindo a experiência do cliente. "Os participantes terão a oportunidade de obter insights, orientações práticas e estratégicas para as empresas que buscam conquistar o mercado de Goiás por meio do e-commerce. Será uma ótima oportunidade de discutir como alguns fatores podem ser diferenciais competitivos para as marcas que desejam se destacar num setor tão promissor", finaliza Giselle Pertusi.

Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é pioneira e líder em Full Commerce. É o maior ecossistema independente e integrado que combina tecnologia, serviços e infraestrutura para digitalizar canais de vendas. A companhia entende a estratégia dos clientes e operacionaliza soluções completas e modulares para garantir que eles entreguem a melhor experiência aos seus consumidores. Com presença também no México, Colômbia, Chile, Argentina, Panamá, Peru e Uruguai, e mais de 4.000 funcionários, desde maio de 2021, a empresa se encontra listada na Bolsa de Valores com o nome do papel como "IFCM3". Reconhecida como parceira de excelência e eficiência; executa, opera e viabiliza a aceleração das vendas digitais no Brasil e na América Latina. Para mais informações, visite aqui.