Partido Novo de Goiás recebe Zema para encontro estadual em busca de eficiência e transparência

O Partido Novo em Goiás está organizando um dos eventos mais significativos no cenário político do estado: o encontro estadual da legenda. Marcado para o dia 8 de junho, o evento será realizado na capital, Goiânia, e tem como foco a apresentação dos pré-candidatos que disputarão as prefeituras em diversas cidades goianas nas eleições municipais de 2024. Evento acontece no dia 8 de junho ás 09h30 da manhã na sede da Asmego.

Com a presença confirmada de Romeu Zema, governador de Minas Gerais e figura de destaque no partido, o encontro promete ser um marco para o Novo, que pretende consolidar sua presença no cenário político de Goiás.

Participam do encontro os filiados da legenda e os pré-candidatos a prefeito, que até o momento são 13:

- Anicuns: Waster

- Barro Alto: Marcos Filho

- Caçu: Tiaozinho Barroso

- Formosa: Rejania Fontanelli

- Goianésia: Henrique Vilela

- Goiânia: Leonardo Rizzo

- Iporá: Miriã Pires

- Nerópolis: Carlão do Tomate

- Niquelândia: Eduardo Moreira

- Quirinópolis: Marco Aurélio

- Rio Verde: Daniel Câmara

- Senador Canedo: Milter Mayer

- Uruaçu: Cristiano Ribeiro

Além desses, o partido analisa potenciais candidaturas para Caldas Novas e Porangatu, ainda sem anunciar nomes específicos. “Estamos comprometidos em apresentar uma nova proposta de gestão pública, focada em eficiência e transparência, elementos essenciais para o desenvolvimento das nossas cidades”, declara Alano Queiroz, presidente estadual do Partido Novo em Goiás.

O encontro é visto como uma oportunidade para o partido reafirmar suas políticas voltadas para a eficiência governamental e a redução da máquina pública. Os resultados do encontro definirão os próximos passos do Novo nas eleições municipais, sendo um passo importante na consolidação de suas políticas e ideais.