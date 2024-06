Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de junho

Terá início nesta terça-feira, dia 4, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em junho. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 5 e 6, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, pelo canal no YouTube e pelas redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael sugere unidade móvel do Cras em Jataí

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal a implantação de uma unidade móvel do

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no município de Jataí. “O Cras é a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica, assim como outras políticas públicas”, disse ele. “A unidade móvel consistirá em uma equipe adicional, que leva os serviços da proteção social básica aos usuários da assistência social e terá a responsabilidade de realizar a busca ativa das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em locais de difícil acesso, distantes de unidades físicas do Cras, ou estão dispersas nos territórios de abrangência. A unidade móvel deverá organizar a oferta dos serviços da proteção social básica, que poderão ser adaptados às condições locais específica. O equipamento deverá ser composto por motorista, assistente social e educadores sociais. A equipe deverá iniciar o trabalho com o acompanhamento das famílias jataienses, em zonas rurais e loteamentos distantes”.

Adilson e Carlinhos pedem cobertura para quadra de assentamento

Os vereadores Adilson Carvalho e Carlinhos Canzi reivindicaram ao executivo a instalação de cobertura na quadra de esportes do assentamento Rio Paraíso. “A obra é importante, pois existe a necessidade de um espaço físico estruturado para práticas educacionais, atividades esportivas, encontros culturais, comunitários, assim como momentos de lazer e entretenimento, o que também fortalecerá os vínculos entre a comunidade escolar e a população local”, afirmaram os parlamentares.

Alessandra pede demarcação de estacionamento em avenida

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à SMT a demarcação de vagas de estacionamento rotativo à frente dos comércios localizados no percurso da Avenida Presidente Tancredo Neves. Ela lembra que essa medida foi tomada em frente ao shopping center. “Solicitamos que essa ação seja estendida também aos demais comerciantes, pois temos certeza que essas demarcações resultarão em um tráfego de veículos mais célere e contribuirá de forma significativa com o desenvolvimento comercial e econômico de nosso município”, disse ela.