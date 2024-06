TOMAR – ‘Onda de calor’ está para continuar.

As temperaturas altas vão continuar, com valor aproximados aos 40 graus no que ao concelho de Tomar diz respeito. As mínimas, por sua vez, irão oscilar entre os 14 e os 16 graus.

Po Radio Hertz - Portugal

São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a semana que amanhã se inicia: as temperaturas altas vão continuar, com valor aproximados aos 40 graus no que ao concelho de Tomar diz respeito. As mínimas, por sua vez, irão oscilar entre os 14 e os 16 graus. A partir de quinta-feira, dia 6, o IPMA perspetiva uma mudança neste cenário, desde logo face ao aparecimento de nuvens, algo que aumenta a probabilidade do regresso de chuva.

Até lá, nunca é demais recordar que a Direção-Geral da Saúde emitiu um comunicado onde apela ao reforço de cuidados face a esta onda de calor que atravessar a região do Médio Tejo. O maior foco deve incidir nas crianças e idosos, desde logo com a ingestão de água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não têm sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas; fazer refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia; utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol; manter-se em ambientes frescos, pelo menos duas a três horas por dia; evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. utilizar protetor solar com fator superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas; se trabalhar no exterior faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência; ter especial atenção com os doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida; no período de maior calor, correr as persianas ou portadas e, ao entardecer, deixar que o ar circule pela casa; manter-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários.