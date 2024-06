Vereador pede troca de lâmpadas

Genilson quer campo de futebol e novos brinquedos em praça do Cohacol I

O vereador Genilson Santos requereu à administração municipal a implantação de um campo de futebol soçaite e novos brinquedos no parque infantil da praça do bairro Cohacol I. “Moradores do setor nos procuraram para fazer gestão junto ao executivo, a fim de que fossem instalados novos brinquedos no parque infantil e feita a reforma dos que lá existem, além da implantação de um pequeno campo para a prática de futebol soçaite”, explicou. “Incentivar e oferecer locais para que haja confraternização e a prática esportiva é plenamente saudável e necessária para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”.

Marcos Patrick sugere mutirão para troca de lâmpadas

O vereador Marcos Patrick sugeriu à prefeitura a realização de um mutirão para troca de lâmpadas queimadas em toda a cidade. “Temos recebido constantes reclamações de cidadãos jataienses relatando que suas solicitações feitas através do aplicativo Jataí na Palma da Mão não estão sendo atendidas”, relatou ele.

Marina sugere nova praça no Portal do Sol

A vereadora Marina Silveira reivindicou ao executivo a construção de uma praça com academia ao ar livre e playground entre as ruas PS-1, quadra 016, PS-3 e PS-5, no setor Portal do Sol. “Constatamos que a área sugerida pelos moradores é adequada, com estrutura plana, o que facilita a execução da obra e colabora com a redução de despesas (por exemplo, não haveria necessidade de aterramento da área)”, afirmou ela.

Mantelli reivindica trator para agricultores familiares

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar para aquisição de trator agrícola destinado à agricultura familiar de Jataí. “O objetivo é conseguir um trator de 80 cavalos, pois na repartição municipal responsável pelo setor a demanda pelos serviços relativos à utilização desse maquinário encontra-se em avançado número”, justificou.