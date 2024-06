Em Goiânia: MRV, em parceria com a OCA, abre inscrições para programa de formação e capacitação gratuita em energia solar fotovoltaica

A sustentabilidade na construção civil é uma questão importante e que precisa ser trabalhada. Para que soluções inovadoras e acessíveis sejam colocadas em prática a MRV, empresa do grupo MRV&CO, acredita que o setor privado pode ser um agente ativo de mudanças, contribuindo para um futuro mais sustentável. Seguindo com esse compromisso de contribuir com a inovação é que a MRV, em parceria com a OCA Energia, referência em consultoria e treinamentos no setor de energia solar fotovoltaica, está oferecendo um curso em formação de instaladores de sistemas fotovoltaicos.

Todas as aulas irão acontecer no Senai Ítalo Bologna, com carga horária de 40h de prática e teórica. Para participar da formação, que é gratuita, os inscritos precisam ter no mínimo 18 anos e o ensino fundamental completo e é recomendável ter conhecimento básico em elétrica ou eletroeletrônica. As inscrições vão até dia 18 de junho. Para participar do programa, os candidatos devem preencher uma ficha de intenção de inscrição, neste link. As vagas são limitadas.

Ao capacitar cada vez mais pessoas para aplicar medidas sustentáveis, a MRV pretende, não só contribuir com o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho, como também promover um futuro mais sustentável, através da inclusão social. “Acreditamos que o alicerce para o desenvolvimento sustentável de um país é a educação. Por isso, estamos sempre buscando envolver a comunidade no processo de criação e execução de soluções sustentáveis”, afirma o gestor executivo de sustentabilidade, José Luiz Esteves da Fonseca.

Signatária do Pacto Global, a companhia tem investido, desde 2019, em soluções para promover o maior acesso de seus clientes ao consumo de energia limpa. Atualmente, são mais de 250 empreendimentos entregues com sistemas de energia solar fotovoltaica, proporcionando energia de fonte renovável para as áreas comuns dos condomínios; e a oferta de parcerias com distribuidores de energia limpa, onde ao realizar a adesão ao programa, além de consumir energia de fonte renovável, o cliente é beneficiado com a redução do valor de suas contas de energia.

Sobre MRV

Para a MRV, a Sustentabilidade é um pilar essencial para o desenvolvimento de seu negócio. O tema está presente em todas as atividades da companhia com ações guiadas estrategicamente por meio da Visão 2030 MRV, documento norteador que alinha as operações da companhia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A sustentabilidade está inserida em todas as etapas do desenvolvimento das moradias, desde a escolha do terreno para a construção dos empreendimentos, relacionamento com vizinhança de obras, técnicas inovadoras de construção, até a entrega das chaves para moradores que terão itens como energia solar, bem como dispositivos que buscam economizar água visando garantir economia de recursos naturais. Pelo sétimo ano consecutivo integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e é signatária da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Seu presidente, Eduardo Fischer, é um Líder Com ImPacto, que possui a missão de engajar demais lideranças a tornarem suas empresas mais sustentáveis. Saiba mais sobre a MRV, acesse www.mrv.com.br.