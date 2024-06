Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Alessandra sugere espaço em praças para artistas locais

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu à administração municipal a destinação de espaço em praças públicas para ser utilizado por artistas de Jataí que desejem expor as suas obras. “No Brasil, diversas cidades estão executando ações nesse sentido, por compreenderem que esse tipo de exposição moderniza a cidade e frutifica ambiente mais atrativo para novos moradores, investidores e turistas”, declarou ela. “Recentemente, esta Casa homenageou a grande artista Vitória de Deus Hellou de Souza, ganhadora de prêmios internacionais e que de forma visceral demonstrou a influência substancial que a arte exerce no artista e naqueles que a contemplam. A arte não busca representar a aparência exterior das coisas, mas o seu significado interior, servindo como instrumento poderoso de voz para aqueles que muitas vezes se sentem silenciados ou inaudíveis. A arte urbana exterioriza os valores e glórias de uma comunidade, os sentimentos sociais são transmutados e materializados em forma de murais, instalações, esculturas e estátuas que homenageiam o presente, relembram o passado e anunciam o futuro”.

Deuzair: projeto dá o nome de ex-vereadora a posto de saúde

A Câmara aprovou projeto do vereador Deuzair Parente que dá o nome da ex-vereadora Maria José da Silva Lemes à futura Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no setor Fabriny. “Também conhecida como Maria José do Núcleo, em referência ao seu grande trabalho voluntário junto ao Núcleo de Combate ao Câncer, ela foi a vereadora mais votada da história do município, em 2004, quando obteve 5.008 votos, 11% do total”, lembrou ele. “Vítima de um câncer no pâncreas, faleceu no dia 29 de setembro de 2020, deixando um grande legado. Nascida em 7 de março de 1953, em Mineiros, ela deixou o marido, Jairo Lemes, e três filhos (Jarlem, Jailson e Jander). Maria José exerceu mandato no parlamento jataiense de 2005 a 2008, com ações voltadas principalmente para a área social, olhando para os mais vulneráveis e necessitados. O serviço voluntário em favor das pessoas que lutavam contra o câncer no município, em especial as pessoas menos favorecidas, ajudou a aumentar a popularidade de Maria José, o que, somado ao seu carisma e à simpatia com que tratava a todos, levou-a a conquistar uma vitória histórica na politica”.

Durval exalta inauguração de praça na Estância

O vereador Durval Júnior exaltou a inauguração, no último dia 22 de maio, da Praça Sebastião Carneiro de Carvalho, no povoado da Estância. No início de 2021, ele solicitou à prefeitura a realização da obra. “A possibilidade de ter algo para se distrair é absurdamente relevante, principalmente para os mais idosos, ao ponto de propiciar uma prevenção à depressão e, para aqueles que já a tem, serve como parte da terapia”, afirmou o parlamentar. “Além do lazer, é extremamente necessário que haja condições benéficas à saúde física”.

Carlinhos defende piso para cirurgiões-dentistas

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal que seja cumprido o piso nacional dos cirurgiões-dentistas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 3999/1961. “O município de Jataí tem deixado de observar o cumprimento do piso salarial estabelecido para os cirurgiões-dentistas, conforme disposto em lei federal”, afirmou ele.