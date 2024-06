VALORIZAÇÃO DA VIDA

A Política Nacional de Cuidados Paliativos é fruto da mobilização popular e de especialistas e chega para aprimorar serviços já ofertados no Sistema Único de Saúde

No território brasileiro, estima-se que cerca de 625 mil pessoas necessitem de cuidados paliativos, ou seja, de atenção em saúde que permita melhorar a qualidade de vida daqueles que enfrentam doenças graves, crônicas ou estão em fase terminal. Em resposta a essa demanda, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Cuidados Paliativos dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em Goiás, estão previstas a habilitação de 42 equipes de cuidados paliativos, como parte das 1,3 mil que serão implantadas em todo o país.

‎‍ ‌

Leia a matéria na íntegra aqui!