Expaja 2024 - Shows, exposição de animais e máquinas agrícolas.

O Cantor Gustavo Mioto se apresenta no dia 31 de Maio na Expaja, tradicional Exposição Agropecuária de Jataí que completa 50 anos. Com os sucessos de “Love+18”, “Voltando Pra Mim”, “Despedida de Casal”, “Solteiro Não Trai”, entre outros que prometem agitar o show para mais de 100 mil pessoas.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.

A EXPAJA oferecerá uma experiência musical ímpar com uma seleção de shows sertanejos de renome. A programação promete agitar o público com apresentações de Luan Pereira (29/05), Ana Castela (30/05), Gustavo Mioto (31/05) e Guilherme e Santiago na dobradinha com Fred e Fabrício (01/06). O fechamento da Exposição contará com o show do carismático cantor Leonardo, nesta noite a entrada será gratuita.