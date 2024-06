Capital Italiana de Goiás prepara mais uma edição do Festival Italiano

Show de abertura será com cantor Daniel Boaventura

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-GO) foi palco de uma manhã animada e repleta de encanto cultural com o lançamento do 18º Festival Italiano de Nova Veneza. Agendado para os dias 6 a 9 de junho, promete trazer o melhor da cultura e gastronomia italiana para os goianos na cidade, que fica a menos de 30 Km da capital. O evento integra o Circuito Gastronômico do Estado de Goiás, atraindo anualmente mais de 120 mil pessoas.

Na oportunidade, foi apresentada oficialmente a programação do evento, que será rica em muita gastronomia, música e cultura. Entre as novidades para a sua 18ª edição, a Cantina da Nonna, a cozinha oficial do evento, traz um novo prato, o Rondelli Cremoso, resultado de um concurso realizado entre os moradores locais, visando adicionar uma nova iguaria ao já renomado cardápio, que contará com 25 opções. Além disso, cerca de 30 estandes completam a diversidade da culinária inspirada no País da Bota.

No âmbito musical, o festival terá o show de abertura com Daniel Boaventura, que vai abrir a festa. O artista é conhecido por suas performances em musicais, bem como atuações em telenovelas e peças teatrais. Como ator, Daniel interpretou o misterioso e enigmático Diogo, na novela Passione, e inspirado pelo clima, resolveu lançar um álbum só de músicas italianas, intitulado 'Italiano'.

O evento de lançamento contou com a presença de patrocinadores e apoiadores do evento, entre os quais estão representantes do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Convidados da imprensa e de associações não governamentais ligadas ao turismo no Estado também estiveram presentes.

Maria do Carmo Basílio, coordenadora do evento, destacou que o festival chega à maioridade em sua 18 edição, é fruto de uma grande parceria entre a comunidade, parceiros e poder público. "Este evento não aconteceria sozinho, ele é fruto de todo envolvimento", disse.