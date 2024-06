Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Abimael e Marina pedem climatização de salas de aula

Os vereadores Marina Silveira e Abimael Silva requereram à administração municipal a implantação de sistema de climatização nas salas de aulas da educação municipal, que ainda não são contempladas com o benefício. “A medida é essencial para garantir a saúde e o bem-estar de nossos profissionais da educação e dos nossos estudantes, pois a climatização nas salas de aulas gera bem-estar e conforto aos alunos e aos professores, especialmente em períodos de temperaturas extremas como estivemos enfrentando nos últimos anos aqui em nossa cidade”, justificaram.

Mantelli quer espaço para crianças em praça

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado federal Daniel Agrobom recursos de custeio para implantação de espaço inclusivo para crianças na Praça Professor Maromba. “O local abrigaria equipamentos voltados à saúde e ao bem-estar, vez que, desde a sua inauguração, a Praça da Maromba, como é conhecida, jamais contemplou suas finalidades”, relatou.

Adilson pede semáforo para esquina do Santa Lúcia

O vereador Adilson Carvalho sugeriu à SMT a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Inácio José de Melo e José Bonifácio, no bairro Santa Lúcia. Moradores locais relatam o acontecimento frequente de acidentes devido ao intenso tráfego de veículos pelas duas vias e à carência de uma sinalização mais eficiente.