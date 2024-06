Vândalos destroem patrimônio público

A praça dos setores José Bento e Conjunto Rio Claro, recém-entregue durante a revitalização do projeto Tamo Junto, sofreu com vandalismo nos últimos dias. Os postes que delimitavam a quadra de areia foram danificados. Nos próximos dias, as equipes da Secretaria de Obras farão as devidas manutenções no local.

Informamos que, no que diz respeito ao vandalismo, as equipes da Guarda Civil Municipal já estão usando imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local para identificar e punir os responsáveis pelo dano ao patrimônio público.

Ressaltamos ainda que, ao ver a depredação de áreas públicas, é importante fazer denúncia pelos canais de comunicação com a GCM ou Polícia Militar, para que possamos evitar prejuízos à comunidade.