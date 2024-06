Agricultura familiar tem espaço garantido na Bahia Farm Show 2024

Estarão presentes 32 empreendimentos do complexo do oeste da Bahia (Território do Velho Chico, Território da Bacia do Rio Grande e Território do Rio Corrente) e a diversidade de produtos das mais de 80 cooperativas associadas à União das Cooperativas da A

A agricultura familiar está com a participação confirmada na 18ª edição da Bahia Farm Show. Pequenos produtores e associações virão das diversas regiões do estado para apresentar e comercializar os seus produtos em um amplo espaço dentro da maior feira agrícola do Norte e Nordeste, entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães. A cada ano, a área reservada para a agricultura familiar atrai cada vez mais a atenção do público visitante atrás de produtos com mel, doces, geléias, cafés especiais, beijus, derivados lácteos, frutas desidratadas, cervejas artesanais, chocolates, dentre outros.

Para esta edição, a novidade é o restaurante do empório da agricultura familiar com um cardápio cuidadosamente elaborado com pratos tradicionais da culinária desenvolvida no campo. Estarão presentes 32 empreendimentos do complexo do oeste da Bahia (Território do Velho Chico, Território da Bacia do Rio Grande e Território do Rio Corrente) e a diversidade de produtos das mais de 80 cooperativas associadas à União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-Bahia).

"Agradecemos a parceria da Bahia Farm Show, por meio da Aiba, que é muito oportuna e importante para o segmento da agricultura familiar. Esse é o quarto ano consecutivo da participação na feira, a ação consolida uma agenda estratégica de aproximar segmentos que até então, pareciam distantes, mas têm a mesma finalidade que é a produção de alimentos, independente da escala de produção. Isso que a gente destaca, o estreitamento da relação entre os produtores com a participação da Bahia Farm", pontuou Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), do Governo do Estado.

A agricultura familiar também será representada no estande da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Agricultura. O público terá a oportunidade de conhecer as ações de trabalho que impulsionam o crescimento da agricultura de pequena escala desenvolvida no município. Um exemplo é o Programa Terra Gentil, que fomenta a diversificação das atividades agrícolas, como a piscicultura e as hortas comunitárias, por meio da assistência técnica especializada, e apoio à agroindústria de pequeno e médio porte com a produção de embutidos de abate animal, cortes especiais, produção de queijos e outros produtos lácteos.

"Durante a participação na Bahia Farm Show o nosso empenho será mostrar no estande que a agricultura da nossa região está crescendo e se verticalizando, tentando acompanhar as novas tecnologias que o agronegócio vem ensinando como se faz. São dimensões diferentes, mas nos inspiramos na agricultura de larga escala para dar esse passo na verticalização da agricultura familiar. Uma das nossas lutas é que os pequenos agricultores tenham estrutura para se manter e para que aconteça a sucessão familiar dentro da agricultura familiar", reforça Kenni Henke, secretário de agricultura de Luís Eduardo Magalhães.

A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas visitem a Bahia Farm Show nos cinco dias de feira agrícola. O evento vai trazer demonstrações das mais modernas e atrativas tecnologias do setor. As empresas serão distribuídas na área externa e nos três galpões cobertos, que representam cerca de mil marcas, desde as tradicionais revendas de máquinas, veículos e implementos agrícolas, até tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. A Bahia Farm Show 2024 é uma realização da Aiba, com o apoio da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba.