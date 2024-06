Rio Verde inaugura primeira unidade da Velocity, maior rede de studios de bike indoor do país

São Paulo, maio de 2024 – No sábado, 25 de maio, chega em Rio Verde, Goiás, uma experiência única de aulas de bike indoor. A Velocity, marca que pertence ao Grupo Velocity, proporciona aulas coletivas de bike que exercitam o corpo de forma completa em um ambiente energético, com muita música e jogos de luzes. Com mais de 65 unidades em funcionamento em diferentes estados, a inauguração do primeiro studio na cidade promete promover mais qualidade de vida para os moradores da região, além de dar continuidade ao compromisso do Grupo de oferecer os melhores serviços de bem-estar do mercado.

Com uma arquitetura funcional, o novo espaço possui 120m2 e capacidade para 30 alunos na sala em que acontecem as aulas. A unidade apresenta uma incrível infraestrutura com um moderno sistema de som e iluminação, entre outras comodidades como vestiários equipados com toalhas para banho, amenities de marcas premium, área de descanso e estacionamento próprio.

A abertura vem para somar e valorizar ainda mais a cidade, trazendo melhora no bem-estar e qualidade de vida para a população, como mais uma opção de atividade física e lazer, além de possibilitar novas oportunidades de emprego. “Apesar das dificuldades com obra e professores, estamos com uma grande expectativa para a inauguração. Muitas pessoas na cidade conhecem o produto e estão ansiosas pela abertura, nos deixando mais confiantes na certeza do negócio”, explica a empresária e sócia da unidade, Bruna Ferguson.

Fundada em 2014, a Velocity conta com aulas de 45min de duração que trabalham o corpo por completo, proporcionando elevado gasto calórico (até 700kcal por aula), além de melhorar o condicionamento físico e trazer vários benefícios para a mente. Em uma experiência que combina playlists cuidadosamente preparadas para despertar diferentes sensações e estímulos, os instrutores motivam os alunos através de uma orientação inspiracional em sintonia com a música para criar um impacto verdadeiramente transformador. Os alunos se movimentam em sincronia com a batida da música, todos juntos, seguindo a coreografia característica dos professores e sentindo o momento presente.

A inauguração no dia 25 de maio terá aulas no período da manhã e brunch para o público presente. Após a abertura, a unidade funcionará de segunda a sexta, das 6h às 22h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 14h. Para priorizar a facilidade de acesso e a diminuição de burocracias, a marca disponibiliza o serviço pay-per-use, em que o aluno compra uma aula avulsa ou pacote de créditos e utiliza como quiser dentro da validade do pacote, sem a existência de mensalidade, matrícula ou taxa de adesão, e o agendamento das aulas pode ser feito diretamente no app ou site.

Sobre o Grupo Velocity

studiovelocity.com.br | sweatify.com.br | studiokore.com.br

Primeira e maior rede de studios-boutique de bike indoor do Brasil, a Velocity nasceu em 2014 e atualmente conta com mais duas marcas acopladas – o Kore, focado em treino funcional, e a plataforma online Sweatify, que reúne e disponibiliza aulas de ambas as modalidades. O Grupo não apenas se tornou líder na categoria boutique fitness, mas revolucionou a indústria do segmento no país - são mais de 65 studios Velocity e 30 studios Kore, Brasil afora. Tanto os ambientes dos studios quanto os profissionais que atuam no Grupo são preparados para envolver os alunos em suas próprias jornadas de forma descontraída e eficiente e sempre prezando pelo bem-estar.