Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Alessandra sugere veículo para transporte de animais para castração

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu a aquisição de veículo para transporte de animais de rua, comunitários ou pertencentes a tutores de baixa renda para castração por programas sociais. “Com o inédito Programa de Castração de Animais provido pela atual gestão, nossa cidade virou referência nacional na causa animal, pois houve significativa redução na superpopulação de animais”, disse ela.

Carlinhos pede restauração de ruas do Recanto da Mata

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura o recapeamento das ruas 07, 03, 06, 05, 02 e 01, no Residencial Recanto da Mata. Essas vias apresentam vários problemas, especialmente buracos, o que prejudica o trânsito e pode ocasionar danos materiais e até mesmo acidentes, alguns deles oferecendo risco à vida de motoristas e passageiros.

Deuzair pede recapeamento de ruas do Serra Azul

O vereador Deuzair Parente solicitou à administração municipal o recapeamento das ruas Chico Tomaz, Cantimiro Martins Costa e Pedro de Brito, no bairro Serra Azul. “A situação crítica do asfalto daquelas vias compromete a segurança de motoristas e pedestres que precisam utilizá-las, o que acarreta a necessidade e a urgência da recuperação das ruas”, afirmou ele.

Durval reivindica bocas de lobo contra enxurradas

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a instalação de bocas de lobo entre as avenidas Said Abdala e Voluntários da Pátria, no perímetro compreendido entre as ruas Tiradentes e a Capitão Serafim de Barros. “Devido ao período chuvoso e ao fato de o local não possuir bocas de lobos suficientes, durante as chuvas ocorrem alagamentos e invasão das casas próximas”, relatou.