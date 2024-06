Jataí recebe prêmio no Ranking das Cidades Amigas do 5G e Cidades com Serviços Inteligentes 2024

Os prêmios foram entregues nesta segunda-feira, 20, no Ministério das Comunicações, com a presença do ministro Juscelino Filho, do presidente da Anatel, Carlos Baigorri, e do presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. O superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, Idenilson Rodrigues, representou o Prefeito Humberto Machado na cerimônia de premiação.

Atualmente, a tecnologia 5G está disponível em 490 cidades brasileiras, com 24 milhões de acessos. Este ano, foram premiadas as cidades mais bem colocadas em cada região:

– Sul: Arapongas (PR)

– Sudeste: Muriaé (MG)

– Centro-Oeste: Jataí (GO)

– Norte: Rio Branco (AC)

– Nordeste: Açailândia (MA)

Os critérios incluíram autorização para instalação em até 60 dias, centralização e simplificação de procedimentos administrativos, documentação clara e taxas adequadas para licenciamento municipal.

A premiação reconhece os avanços legislativos das cidades para expandir a conectividade. A avaliação considerou indicadores municipais conforme a Lei Geral de Antenas (13.116/2015) e o Decreto Federal 10.480/2020.