Vacinação contra a Influenza continua disponível para a população geral

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, informa que a vacinação contra a Influenza segue disponível para TODAS as pessoas a partir de 06 meses de idade ainda não vacinadas, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 142/2024 do Ministério da Saúde.

A vacina está disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família: Avenida Goiás, Conjunto Rio Claro, Vila Olavo, Estrela D’alva, Colmeia Park, Vila Sofia, Policlínica (antiga OSEGO), Vila Brasília e Cidade Jardim II.

O horário de atendimento nas Unidades de Saúde da Família da Avenida Goiás e Conjunto Rio Claro é das 08h00min às 18h30min de segunda a sexta-feira e nas demais Unidades de Saúde é das 08h00min às 16h30min de segunda a sexta-feira.

Os documentos necessários para a vacinação são:

– Documento de identidade com foto;

– Cartão de Vacina;

– CPF/Cartão SUS;