Bahia Farm Show 2024 demonstra a força do agro como a herança do Brasil

Apesar da tecnologia se impor como a grande "vitrine" do agronegócio, por trás dela existe uma força que movimenta o setor produtivo e que possibilitou a consolidação da Bahia Farm Show como uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil. Em fase de montagem, a 18ª edição do evento, que será realizado entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, homenageia o elo entre o homem do campo e a terra ao trazer o tema "Agro: a herança do Brasil". Além da tecnologia que será demonstrada pelos 420 expositores confirmados, a Bahia Farm pretende demonstrar o sentimento de união e a confiança da prosperidade, independente das adversidades.

Para o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, o tema reforça a importância do agronegócio como um dos principais pilares socioeconômicos do Brasil. "Nós, produtores, somos otimistas por natureza e estamos sempre olhando com fé no futuro. A Bahia Farm é a nossa representação de uma agricultura tecnificada, com alta produtividade e sustentável, mas que mantém vivo o amor pela terra e convicção pelo sucesso do agronegócio, desde a época que chegamos há mais de 40 anos no oeste da Bahia com a garra de construir e se desenvolver a região junto com as nossas famílias".

O vice-presidente da Bahia Farm e da Aiba, Moisés Schmidt, acredita que a escolha do tema: "Agro: a herança do Brasil" se encaixa com o sentimento dos produtores rurais e de quem já teve a oportunidade de prestigiar a feira. "Carregamos hoje a tradição da mais antiga atividade desenvolvida pelo homem, e que passa de geração para geração. Trazemos o legado da tradição das nossas famílias, dos pioneiros que se dedicaram ao campo, reconhecendo o sucesso do passado, mas por meio da tecnologia, pensando no futuro. Fico hoje honrado e feliz de saber, como a segunda geração, que já estamos evoluindo, fazendo a diferença nas terras do oeste da Bahia", afirma.

O tema também se reflete no trabalho desenvolvido pelos produtores rurais baianos na organização da Bahia Farm Show, que chega à 18ª edição com a previsão de receber nos cinco dias de feira mais de 100 mil pessoas. Somadas as últimas duas edições, a feira cresceu cerca de 25% de área, 9% somente este ano, que vai ocupar 246 mil metros quadrados que vai abrigar 420 expositores na área externa do complexo e nos três galpões cobertos. Ao todo, o público poderá conferir cerca de mil marcas, desde as tradicionais revendas de máquinas, veículos e implementos agrícolas, até tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns.