Prestadores De Serviços Da Bahia Farm Show Comemoram Crescimento Do Setor Para A Edição 2024 

“Desde 2017 a agência de emprego atende as demandas da Bahia Farm Show. A cada ano a Oeste Vagas se consolida no mercado de trabalho, visto que a feira abre portas tanto para os pequenos como para os grandes empreendedores."

A Bahia Farm Show cresce a cada ano e os grandes resultados chegam não apenas para quem é ligado diretamente ao agronegócio, mas também para os prestadores de serviços de diversas áreas. A feira agrícola será realizada entre os dias 11 a 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães e, já está na agenda de empresas que têm o evento como uma oportunidade segura de geração de renda extra e emprego.

No setor de alimentação a demanda para atender o evento tem espaço para as diversas especialidades da culinária. Olíbia Barbosa é dona de um buffet em Barreiras, sua loja é especializada em atender eventos sociais e corporativos. Em 2015, a empreendedora fez o primeiro atendimento na Bahia Farm Show e garante que o período é propício a novas contratações em todas as etapas.

“A Doçura Buffet iniciou na feira em 2015 com o serviço de lanches e salgados servidos na hora, durante todo o horário de funcionamento do estande. É um período de muito trabalho que necessita de novas contratações de mão de obra, para suporte no preparo dos alimentos quanto dentro da feira, com a contratação de garçons para os atendimentos. A Bahia Farm Show gera emprego antes, durante e depois, para muita gente. Na Doçura os cinco dias de feira correspondem a um mês do nosso trabalho. Com o crescimento da feira os demais setores também crescem”, disse a empreendedora.

Os negócios movimentam a economia com a prestação de serviços e proporcionam visibilidade para as empresas, assim como a possibilidade de crescimento profissional. É o caso da empresária Ana Manente, que presta serviços para a Bahia Farm Show desde a primeira edição do evento e avalia o período da feira como o maior movimento do ano na região Oeste.

“Fomos a primeira empresa a decorar a feira. Desenvolvemos decoração de ambientes com produtos do agro e mobiliário. A procura pelo serviço oferecido é resultado da visibilidade que a feira proporciona e da credibilidade no trabalho realizado durante todos esses anos. Atendemos em média 30 empresas por edição, isso resulta em um aumento de 50% do nosso trabalho durante o período da Bahia Farm Show”, destacou Ana Manente.

O complexo terá a infraestrutura ampliada em 9% em relação à última edição e consequentemente a contratação de mão de obra, também aumenta. Há menos de um mês para o início da feira e as empresas estão organizadas e com ótimas expectativas.

“Desde 2017 a agência de emprego atende as demandas da Bahia Farm Show. A cada ano a Oeste Vagas se consolida no mercado de trabalho, visto que a feira abre portas tanto para os pequenos como para os grandes empreendedores. Iniciamos o atendimento aos expositores bem antes do evento, no decorrer da feira também temos procura e nos organizamos para atender. As oportunidades são inúmeras, quinze expositores já procuraram o nosso serviço de limpeza e de recepcionista, um aumento de 85%”, disse a administradora Maria Santana Dias.

A estrutura da Bahia Farm Show será distribuída em uma área total de 242 mil metros quadrados para a organização das 420 empresas confirmadas no evento, que vão expor mais de mil marcas na área externa e dentro dos três galpões cobertos. Os expositores terão mais visibilidade das marcas, oportunidades de negócios e os visitantes, possibilidades através de palestras, treinamentos, oficinas e de um ambiente para networking de alto nível. Durante os cinco dias de feira, também serão realizados leilões de gado de corte e de leite, demonstrações de produtos e espaço destinado à comercialização de produtos da agricultura familiar.

Fonte: Ascom Bahia Farm Show