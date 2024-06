Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick pede reforma de ponte em frente ao Diacuí

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal que seja realizada, em caráter de urgência, a reforma da ponte na Rua Capitão Serafim de Barros, em frente ao Lago Diacuí. “A obra apresenta condições precárias e sérios riscos estruturais, colocando em perigo a segurança dos pedestres e dos veículos que utilizam aquela via diariamente”, afirmou ele. “Essa situação representa não apenas um inconveniente para os moradores locais, mas também um risco iminente de acidentes. Portanto, solicito encarecidamente que sejam tomadas as medidas necessárias com urgência para realizar as obras de reforma ou reestruturação da ponte, a fim de garantir a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos que transitam por essa área”.

Durval pede aplicação de material fresado em pátio de escola

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a manutenção com raspa de asfalto (fresado) no pátio da Escola Municipal Maria Zaiden França, situada na região do Bom Jardim. A área não possui nenhum tipo de pavimentação ou calçamento, o que leva a transtornos no período da seca, devido à poeira, e na época das chuvas, quando a lama toma conta do local, deixando-o escorregadio e inutilizável. “A medida traria segurança e conforto para todos os usuários da escola, pois a utilização da fresa de asfalto é uma forma eficiente e prática para realizar este tipo de serviço e solucionar o problema”, disse ele. “A técnica de reutilização do material fresado, apresenta-se como alternativa econômica e ambiental em projetos de manutenção e restauração de pavimentos, deixando o ambiente da escola agradável e limpo”.

Deuzair quer reforma do campo da Vila Sofia

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo a reforma do campo de futebol da Vila Sofia, com a recuperação do alambrado, construção de vestiários, banheiros feminino e masculino e arquibancadas. “O local necessita urgentemente de reforma e melhorias, já que é utilizado por inúmeras crianças, adolescentes e jovens, em todos os períodos do dia, para a prática de esportes, atividades físicas e recreativas”, disse ele.

Genilson defende estacionamento prioritário em hospital

O vereador Genilson Santos requereu à SMT a implantação de estacionamento prioritário para idosos e pessoas com deficiência na entrada de emergência do Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho. “São vários os pedidos nesse sentido, uma vez que naquele local existem apenas vagas de estacionamento rotativo, o que garante a qualquer público parar no local, mesmo não tendo dificuldades de mobilidade”, relatou ele.