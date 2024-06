Zé Garrote recebe título de cidadão rio-verdense

O empresário Zé Garrote, presidente do conselho da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) e fundador e presidente do conselho da São Salvador Alimentos, recebeu, na última quinta-feira, 16, o título de cidadão rio-verdense. A honraria, proposta pelo vereador Sargento Ubiratan, celebra os notáveis serviços prestados por Garrote à comunidade, destacando seu compromisso e dedicação ao progresso local.

A São Salvador emprega mais de 8.200 colaboradores, direta e indiretamente, movimentando mais de R$ 250 milhões anualmente na economia de Rio Verde com a compra de milho, farelo e embalagens. Em 2024, a SSA já supera o abate de 500 mil aves diariamente.

Zé Garrote afirmou que os representantes da Adial trabalham arduamente pela região e por Goiás. “Obrigado por me validar”, declarou o empresário. “Rio Verde fez muito mais por mim; tenho mais de 400 parceiros de negócios que nos acolhem tão bem. É uma grande honra receber este título; estou extremamente feliz. Esta conquista também pertence a todos os nossos colaboradores e à minha família, que trabalharam arduamente e com dedicação para chegarmos até aqui,” afirma.

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, disse que Garrote tem sido um aliado incansável na promoção do maior programa social da cidade, que é a geração de empregos e renda. "Sua dedicação e compromisso são a verdadeira personificação da resiliência e da pujança do empreendedorismo em Rio Verde. Parabéns, Zé Garrote, por ser a cara da nossa cidade e por seu papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de nosso município", ressaltou.

O vereador Sargento Ubiratan explicou que o projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara, após uma consulta aos empresários da região, os quais apoiaram entusiasticamente a proposta. "Um homem como o senhor, Zé Garrote, que enche o mundo de esperança e serve de exemplo para todos, merece este título. Agradecemos por aceitá-lo", pontuou Ubiratan, destacando a admiração e o respeito por Garrote.