Projeto Circo de Pau-Fincado chega a Aporé, Itarumã e Caçu 

Goiânia, 20 de maio de 2024 – O projeto Circo de Pau-Fincado leva nesta semana sua turnê para Aporé na quarta (22), Itarumã na quinta (23) e Caçu na sexta-feira (24). No total, a trupe vai passar por 21 municípios do interior do Estado, todos com patrocínio da Equatorial Goiás.

A turnê circense está percorrendo escolas públicas de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aporé, Aragarças, Araguapaz, Aruanã, Caldas Novas, Caçu, Campo Limpo de Goiás, Catalão, Cocalzinho de Goiás, Inhumas, Iporá, Itaberaí, Itarumã, Itumbiara, Goiatuba, Morrinhos, Nova Veneza, Santo Antonio do Descoberto e Senador Canedo.

São sempre duas apresentações por local, às 10h e às 14h. Nesta quarta (22) o show é na Escola Municipal Maria Secundina Vilela, em Aporé; na quinta (23) no Ginásio Municipal de Itarumã e na sexta (24) no Centro Cultural Municipal de Caçu.

Os espetáculos são idealizados pelo grupo circense Tito Trupe Show e contam com palhaços, shows de mágicas, malabarismo, contorcionismo, equilibrismo e clown. O Circo de Pau-Fincado surgiu por volta do ano de 1920, quando Goiás se tornou rota importante para muitos circos. Era um circo de madeira que dava conta de suas apresentações e de sua chegada a locais nunca visitados por nenhum outro grupo de artistas.

Valorização da cultura

A Equatorial Goiás é a principal patrocinadora de projetos culturais apoiados pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes – do Governo de Goiás. Em um ano de atuação no Estado, a distribuidora de energia disponibilizou R$ 12 milhões para fomentar a cultura goiana, por intermédio do Projeto E+ Cultura, que patrocinou 45 iniciativas. O montante equivale a 30% dos R$ 40 milhões direcionados pelo Programa Goyazes, que contemplou quase 300 projetos artísticos-culturais em mais de 75 municípios.

Em fevereiro a companhia deu início ao primeiro ciclo de projetos patrocinados de 2024. Foram contempladas 20 propostas, que somam mais de R$ 5 milhões em patrocínios via Goyazes.

As iniciativas contempladas em 2024 são: Goiás em Palco - Cultura Itinerante; X Favera - Festival Audiovisual Vera Cruz; Escola de Break de Goiânia; Tradicionais do Picadeiro - Circo Show!; Circuito Universitário - Fernando Perillo e Banda Kalunga/ Ponce Duo Instrumental; Festival de Música para Infância e Juventude; Zabumba Beach Tour 2024 Circuito; Parceria - 30 anos; Festival de Teatro Para Infância e Juventude; Festival Música no Prato; Circo de Pau-Fincado; XIV Festival Gastronômico de Pirenópolis; 25º Encontro de Catira, Folia, Fiandeiras e Violeiros; Circus Tur - A arte em festejo em pequenos vilarejos; Festival de Música - Talentos Goianos; All Sax; Semana Santa de Goiás - 279 anos; projeto Cria.Ativa, Projeto Meu Nome é Mãe e o Educanto III.