TCM realiza evento na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

Como parte de evento do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) em Jataí, em instantes começa a palestra sobre aspectos relevantes da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

À tarde e à noite haverá outras palestras no plenário João Justino de Oliveira.