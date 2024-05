Aprovado na Câmara Municipal projeto que cria a Semana do Pequi

Abimael: projeto cria a Semana Municipal do Pequi

A Câmara aprovou projeto do vereador Abimael Silva que cria a Semana Municipal do Pequi, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de outubro. O objetivo é valorizar, incentivar e apoiar a realização de festivais gastronômicos, a promoção maciça de vendas em mercados e supermercados, a ampla divulgação do fruto típico da região, dentre outras ações julgadas pertinentes pela organização dos eventos. “O pequi é um dos frutos mais conhecidos da região Centro-Oeste e, ao longo dos anos, adquiriu uma dimensão que ultrapassou a questão alimentar, transformando-se em aspecto da identidade cultural do homem e da mulher do cerrado”, afirmou o autor da matéria. “Seu cultivo representa uma resistência cultural, alimentar e ambiental que se faz necessário apoiar. Simboliza a história da cozinha do Brasil, com maior ênfase no nosso Estado de Goiás, por sua origem simples agregada a uma história de contribuições multiculturais associadas ao sabor, aroma e significado particular deste fruto típico. Recentemente o governo de Goiás sancionou uma lei que cria o Dia Estadual do Pequi. No dia 23 de outubro o fruto típico de Goiás vai passar a receber um dia só para ele. Dessa forma, instituindo a Semana Municipal do Pequi na terceira semana do mês de outubro, é possível valorizar, incentivar e apoiar a realização de festivais gastronômicos, a promoção maciça de vendas em mercados e supermercados e a ampla divulgação do fruto típico da região”.

Adilson reivindica veículo para o Cerea

O vereador Adilson Carvalho requereu ao deputado estadual André do Premium apresentação de emenda parlamentar por verba para a aquisição de um veículo tipo van para atender as necessidades do Centro de Recuperação de Alcoólatras de Jataí (Cerea). “A entidade não possui nenhum veículo próprio para atender a diretoria, bem como as pessoas que participam das reuniões”, justificou. “Vale ressaltar que muitas dessas pessoas que frequentam o local são de baixa renda e não têm condições de se deslocar ou pagar por um transporte (público ou particular), muitas das vezes faltando às reuniões, o que prejudica o acompanhamento. O Cerea também participa de vários eventos em outras cidades. Assim, essa van irá contribuir muito para o deslocamento dos membros”.

Marina requer asfalto para rua da Vila Sofia

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo asfaltamento e posterior sinalização adequada em toda a extensão da Rua Vovô Daniel, na Vila Sofia. “A via não está contemplada em sua totalidade com asfalto, causando com isso inúmeros prejuízos à região, inviabilizando até mesmo o funcionamento de empresas em condições adequadas”, disse ela.

Mantelli requer caminhão para agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy indicação de emenda parlamentar para aquisição de caminhão dupla aptidão (prancha/caçamba) destinado à agricultura familiar de Jataí. O envio do veículo seria de extrema valia para os pequenos agricultores, pois o poder público municipal tem dificuldades de atender a alta demanda por esse serviço.