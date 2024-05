Em Assembleia Geral, Municípios da Região Sudoeste de Goiás criam Consórcio Intermunicipal de Saúde

A criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste de Goiás representa um avanço significativo na gestão dos recursos de saúde na região.

Na tarde da última sexta-feira (19/04), 06 municípios da região Sudoeste criaram o primeiro Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste de Goiás (CONSUD/GO).

A Assembleia Geral para sua constituição contou com a presença dos prefeitos de diversos municípios, que demonstraram um compromisso firme com a melhoria da saúde pública ao apoiar a criação do Consórcio.

Participaram do evento, o Prefeito de Jataí, Humberto Machado, que foi eleito presidente do Consórcio, Vinicius Marcondes Camargo Terin prefeito de Chapadão do Céu, Genilva Katia Rodrigues de Assis, prefeita de Doverlândia, Grete Elisa Balz Rocha prefeita de Perolândia, Carlos Tadeu Rocha Vieira, prefeito de Santa Rita do Araguaia e Tarcio Dutra prefeito de Serranópolis.

A criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste de Goiás representa um avanço significativo na gestão dos recursos de saúde na região. Esta iniciativa visa atender melhor às necessidades da população, visando promover uma saúde pública mais eficiente e acessível para todos.