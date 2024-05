Vereador pede ao executivo ampliação de área para casa de recuperação

Abimael requer ampliação de centro de recuperação

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo a doação de área para que o Centro de Recuperação Liberdade em Cristo possa atender também o público feminino. “A instituição funciona há 14 anos, na reabilitação de dependentes químicos e alcoolistas, com foco em dar suporte em um momento de crise e afastá-lo do consumo de substâncias psicoativas, porém, apenas para o público masculino”, afirmou.

Adilson reivindica ponte entre bairros

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal a construção de uma ponte sobre o córrego Jataí, ligando a Rua 08, no bairro José Estevam, à Rua Almeida, no Maximiano Peres. “A construção da ponte, além de fazer a ligação entre os bairros, facilitará bastante no que se refere à agilidade no transporte e ao deslocamento para outros pontos da cidade”, disse ele.

Alessandra sugere capela em homenagem a padroeira

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à prefeitura a construção de uma capela ou uma gruta para homenagear Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Jataí. A celebração ocorre desde o século XIX, mas a única imagem da santa está localizada a cerca de 54 quilômetros da cidade, na região da Onça.

Carlinhos pede solução para carros em praça

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao Detran que os carros localizados na Praça Professor Maromba sejam enviados para leilão judicial. Sucateados, os veículos são saqueados e se tornam criadouros de mosquitos. “Os usuários de drogas estão desmanchando os carros e furtando as peças e, além do mais, os veículos podem estar acumulando água e sendo foco para o mosquito da dengue e de outras doenças”, alertou.