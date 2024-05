O samurai negro 

Yasuke foi um imigrante de Moçambique que se tornou o primeiro samurai negro a ser respeitado no Japão. Ele era servo de Oda Nobunagaum, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI, que ficou conhecido por ser o primeiro dos três unificadores do Japão.

Nobunaga ficou impressionado com a altura de Yasuke – um gigante comparado à média dos japoneses da época – e o recrutou como seu guarda-costas. Em 1581, ele se tornou samurai e passou a trabalhar como guarda do castelo de Nobunaga.

Não há um retrato confirmado de Yasuke desenhado por um contemporâneo. Kanō Eitoku era um distinto pintor patrocinado por Oda Nobunaga e teve uma audiência com Oda quando Yasuke o serviu. A escola Kanō era famosa por seus Nanban byōbu, e há pelo menos um byōbu representando um homem negro bem vestido que poderia ser Yasuke. Uma caixa de tinta feita pelo artista Rinpa em 1590 pertencente ao Museu do Caramulo retrata um homem negro que usa roupas de alta classe que não parece mais subordinada aos portugueses. É possível que esse homem seja Yasuke em trajes portugueses.

