Feiras agropecuárias da região Centro-Oeste movimentam mercado de venda de veículos

Por Thalyta Amaral

Milhares de pessoas conhecendo os seus produtos durante um curto período. Esse tem sido o atrativo das feiras agropecuárias para as revendedoras de veículos, especialmente de caminhões, que são parte importante do agronegócio. Na região Centro-Oeste, apenas em abril serão realizados quatro eventos do tipo, com expectativas de movimentar mais de R$ 5 bilhões em negócios.

A maior dessas feiras começa nesta semana, a Norte Show, em Sinop (MT), que, segundo os organizadores, deve gerar mais de R$ 4 bilhões para os 330 expositores. Por atrair empresários do agronegócio e outros profissionais do setor, esse tipo de vitrine proporciona exposição a um número alto de pessoas dentro público-alvo que dificilmente seria atingido em ações independentes das marcas.

Quem tem investido nas feiras agropecuárias é o Grupo Mônaco, que atua em sete estados e é especialista em veículos pesados. "Esses eventos são oportunidades únicas para nos conectarmos com os nossos clientes em potencial, além de entender as necessidades específicas de cada um para poder oferecer soluções personalizadas", explica o CEO do Grupo Mônaco, Rui Denardin.

Além dos caminhões, uma das novidades que serão levadas para as feiras é a nova Titano, picape da Fiat que chegou ao Brasil em março deste ano e tem atrativos como o bom desempenho e preços mais acessíveis do que as concorrentes.

"Estamos levando para os nossos clientes os melhores modelos do mercado, sejam dos caminhões Volkswagen, a nova FiatTitano e as motocicletas HondaCG Cargo e Sahara. Todo esse esforço é para que os participantes de cada feira possam não só acompanhar as tendências do mercado como também ter acesso a essas tecnologias com ofertas especiais", enfatiza o CEO do Grupo Mônaco.

Outra novidade que a Mônaco irá levar para as feiras realizadas em abrilna região Centro-Oeste é a GID Locação de Veículos, braço do Grupo Mônaco no segmento de aluguel de caminhões.

"O nosso objetivo é facilitar ao máximo a escolha do cliente. Se ele precisa de um período de teste ou ainda não pode fazer um investimento tão alto, temos a GID Locações. Se necessita de um caminhão novo, temos a Mônaco Diesel, além da Mônaco Veículos e Mônaco Motocenter. Ou seja, são diversas opções para atender aos diferentes perfis de consumidores que passam por estes eventos", avalia Denardin.

Feiras

No começo de abril o calendário de feiras agropecuárias da região Centro-Oeste foi aberto com a Parecis Superagro, em Campo Novo do Parecis (MT). Esta semana é a vez da Norte Show, em Sinop (MT), e nos próximos 10 dias ocorrem a 8ª Expocéu, em Chapadão do Céu (GO), e a 5ª Feinagro, em Mineiros (GO).