Governo Lula tem avaliação negativa em seis áreas, aponta pesquisa Ipec;

Entre oito áreas avaliadas em pesquisa do Ipec, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve em apenas uma área a avaliação positiva maior do que a negativa. Em educação, 38% dos entrevistados consideram a gestão de Lula como ótima ou boa. Já 31% avaliam como ruim ou péssima. Ela é regular para 28%. Na economia, dados da pesquisa Ipec revelam que quatro em cada dez brasileiros acreditam que o país estará melhor em seis meses.

A pesquisa questionou 2000 pessoas em 129 cidades sobre o que elas acham que vai acontecer com a economia nesse período. Do total dos entrevistados, 40% deles acreditam que a situação econômica do Brasil estará melhor em um semestre. Já para 31%, o cenário nacional estará pior do que o atual. Outros 24% consideram que a economia estará exatamente igual ao momento atual. Não sabem ou não responderam são 5%.