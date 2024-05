Vereadora pede construção de kartódromo em Jataí

Abimael pede recapeamento de avenida no Cidade Jardim

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Avenida Ninfa das Águas, no bairro Cidade Jardim. Esta é uma reivindicação dos moradores daquela região, que sofrem com os transtornos causados pela situação em que se encontra a pista, repleta de desnivelamentos e buracos.

Alessandra sugere construção de kartódromo em Jataí

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu ao executivo a construção de um kartódromo, para criar uma nova opção de lazer, revelar novos pilotos e inserir o nome de Jataí no cenário esportivo nacional. “Estamos nos tornando referência em relação à instalação de academias, quadras e campinhos de futebol públicos para a prática de esportes, o que é importante para a saúde física e mental dos praticantes”, disse ela. “Além disso, a oferta de mais opções de esporte e lazer promove o bem-estar social da comunidade”.

Adilson quer asfaltamento de ruas de agrovila

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura o asfaltamento das quatro ruas de curta extensão na Agrovila Rio Paraíso. O parlamentar informa que os moradores locais vêm enfrentando inúmeros transtornos, no período chuvoso com o barro e no período de estiagem com a poeira.

Carlinhos, Deuzair e Mantelli sugerem terceirização de maquinário

Os vereadores Carlinhos Canzi, Deuzair Parente e Vicente Mantelli sugeriram à administração municipal envio de projeto de lei criando o Programa de Terceirização de Maquinários à Agricultura Familiar em Jataí. A proposta visa planejar e implementar atividades agrícolas e agropecuárias, bem fornecer infraestrutura e equipamentos necessários à produção.