ITA disponibiliza 10 cursos gratuitos online com certificado

Considerada uma das melhores instituições de ensino da América Latina, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), localizando em São José dos Campos, interior de SP, lançou dez novos cursos gratuitos, todos na modalidade de ensino a distância (EaD).

As disciplinas ofertadas se baseiam em introdução de sistema tecnológico, conhecimentos tecnológicos, voltados a tecnologia da informação e operacionais da rede. Para participar, os interessados devem se candidatar pela plataforma Coursera.

Créditos: Instituto Tecnológico de Aeron

Para se inscrever nos cursos online do ITA, é só fazer o cadastro. O interessado escolhe seu curso, preenche os dados necessários e em seguida terá acesso para aquele curso escolhido e a futuras capacitações que venham lhe interessar.

Os cursos gratuitos do ITA disponíveis

Alguns dos cursos gratuitos disponíveis incluem:

1 - Introdução ao Controle de Sistemas: apresenta os principais conceitos do controle de sistemas e mostra suas vantagens e importância para a sociedade moderna.

2 - Controle Usando a Resposta em Frequência: ensina a obter e a utilizar a resposta em frequência de um sistema Linear e Invariante no Tempo (LIT).

3 - Controle a Tempo Discreto: em quatro módulos, apresenta o assunto de Controle a Tempo Discreto para sistemas lineares e invariantes no tempo.

4 - Controle de Sistemas no Plano-s: você aprenderá a esboçar o Lugar Geométrico das Raízes (LGR – Root Locus) do denominador da Função de Transferência em Malha Fechada a partir dos polos e zeros da Função de Transferência em Malha aberta.

5 - Desenvolvimento Ágil com Padrões de Projeto: traz um aprofundamento em técnicas de programação orientadas a objetos pelo uso de padrões de projeto no contexto de desenvolvimento ágil.

6 - Desenvolvimento Ágil com Java Avançado: busca enriquecer sua experiência com conceitos avançados de Java, programação de aplicações Web e acesso a banco de dados.

7 - Introdução ao Controle Moderno: ensina a representar a dinâmica de um sistema no espaço de estados, como analisar um sistema no espaço de estados, como projetar uma realimentação de estado e como projetar um observador de estado.

8 - Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software: expõe as principais técnicas e princípios de desenvolvimento ágil. Em especial aos que se popularizaram pela sua utilização no framework Scrum e na metodologia XP (Extreme Programming).

9 - TDD – Desenvolvimento de Software Guiado por Testes: é focado em atividades hands-on, permitindo a você captar todos os aspectos práticos da técnica.

10 - Orientação a Objetos com Java: você vai compreender os princípios de orientação a objetos por meio da linguagem Java. Vai saber como eficientemente aplicar esses princípios na prática quando projetando e desenvolvendo software de maneira ágil.

Sobre o ITA

Criado em 1950, o ITA é o instituto de ensino superior do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Mantém cursos de graduação em engenharia (Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Engenharia de Computação, Aeroespacial), especialização, extensão e pós-graduação stricto sensu (Mestrado, Mestrado Profissionalizante e Doutorado).

