HOMENS SÃO FLAGRADOS EM BRIGA COM PEDAÇOS DE PAU E MOTOSSERRA EM JATAÍ 

RP Notícias

Um vídeo enviado à reportagem do Rota Policial Notícias mostra o momento do incidente, onde dois dos envolvidos seguravam pedaços de pau enquanto o terceiro empunhava uma motosserra. Nas imagens, é possível observar a tentativa de agressão dos dois homens com os pedaços de pau contra o terceiro, que retaliava com a motosserra.

Acompanhe no vídeo

A dupla então fugiu em direção a um terreno baldio, enquanto o outro os perseguia com a motosserra. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar os envolvidos. Uma senhora relatou que seu filho estava envolvido na briga, e agredido e foi para a UPA com ferimentos, porém, quando a guarnição chegou à Unidade de Pronto Atendimento, não encontrou ninguém com as características descritas.

A motivação da briga ainda é desconhecida. Os militares continuam realizando patrulhamento na tentativa de deter os envolvidos, porém, até o momento do fechamento desta matéria, sem sucesso."

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS