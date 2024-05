Projeto "Clave de Sol 2" oferece curso completo de flauta doce para estudantes de Jataí (GO) 

O projeto "Clave de Sol 2" proporcionará a inserção na educação musical para um grupo de 80 alunos da rede pública, com idade entre 7 e 14 anos, por meio de um curso completo de flauta doce.

O curso é totalmente gratuito e tem como objetivo levar até as comunidades o acesso livre a esse bem cultural proporcionando uma alternativa de lazer educativo. Para isso, durante 8 meses, ocorrerá a iniciação musical de crianças e adolescentes, despertando o interesse por esta manifestação cultural no público jovem.

Além de disponibilizar a flauta doce, cada aluno receberá como material de apoio uma apostila com os estudos que serão aplicados em sala de aula e exercícios para serem praticados fora das aulas.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas presencialmente no local das aulas, que acontecerão no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no endereço: Avenida 31 de Maio, n°22, Setor Epaminondas 1, Jataí/GO. As opções de datas e horários para as aulas acontecem em dois dias diferentes. A primeira terá início no dia 15 de abril às 8h00, e a segunda no dia 17 de abril às 8h00, 14h00 e 15h00.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Clave de Sol 2” tem a produção da Sexteto Produções, apoio da Prefeitura Municipal de Jataí e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e com Valtra e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal Reconstrução e União.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.