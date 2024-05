Cidade goiana com maior crescimento populacional do Brasil abriga complexo da Petrobras

Da Redação Curta Mais

Com 34 anos de história, a cidade de Senador Canedo é a responsável por sediar o maior empreendimento industrial do país – o Complexo Petroquímico, da maior empresa e mais importante no patamar nacional, a Petrobras. A cidade goiana se localiza a menos de 20 quilômetros da capital e é responsável por um crescimento populacional meteórico, tendo seu número de habitantes quase triplicado no século 21, consoante o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a mesma fonte, a população de Senador Canedo é de 155.635 habitantes, segundo o censo do ano de 2022, representando aumento de aproximadamente 84% em comparação ao ano de 2010. Diferente da capital, Goiânia, onde a população cresceu pouco de 2010 a 2022, pulando de 1.302.001 para apenas 1.437.366 pessoas, que corresponde a aproximadamente 10,4%. Dados como esses fazem com que o prefeito da cidade, Fernando Pellozo, atribua o crescimento populacional à localização estratégica e ao afeto e simpatia dos moradores para com a cidade.

Mesmo com o avanço populacional ainda não refletido na situação do mercado de trabalho, a significância da presença da maior estrutura petroquímica do país é nítida e refletida no aumento desse avanço, no acréscimo de arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e na ampliação estrutural da cidade. Portanto, a estrutura Petrobras, inaugurada no ano de 1998, auxilia e influencia diretamente na movimentação da indústria da cidade com a alta demanda de distribuição para as companhias distribuidoras da região.

O Complexo Petroquímico da Petrobras (foto) é responsável também pelo armazenamento dos produtos de distribuição, sendo eles: óleo diesel, gasolina, querosene e gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha). Além disso, conforme a Transpetro, no ano de 2023, o terminal transportou 7,1 bilhões de litros de combustíveis, fato que colabora para a afirmação de Pellozo ao dizer que a situação de “cidade-dormitório” de Senador Canedo realmente já ficou no passado!

