Como ligar ar condicionado só usando placa solar sem baterias e sem concessionária 

Por Rafaela Fabris em Energia Renovável, Energia Solar

Tarcísio Simone, especialista em renováveis, ensina uma sistema básico permite operar ar condicionado exclusivamente com energia solar, direto da placa solar, sem necessidade de baterias ou conexão com redes elétricas, promovendo sustentabilidade e economia.

No cenário energético atual, um sistema está chamando a atenção de consumidores interessados em sustentabilidade e redução de custos: a possibilidade de operar ar condicionado unicamente com energia proveniente de placas solares, eliminando a necessidade de baterias ou conexão com concessionárias de energia elétrica. Esta solução, só é eficaz durante o dia, ideal para escritórios ou para quem trabalha em casa, mas também econômica, usando energia solar.

Um dos grandes destaques desse sistema é a utilização de um inversor solar off-grid sem a necessidade de um banco de baterias. Este aparelho permite que o ar condicionado, com um consumo médio de 900 watts, funcione durante o dia aproveitando integralmente a energia solar captada pelas placas. O esquema proposto elimina o uso de energia da rede elétrica, possibilitando uma operação mais verde e econômica.

Energia diretamente da placa solar para o ar condicionado

A conexão do ar condicionado é feita por meio de um sensor ligado ao inversor, que detecta e utiliza a energia diretamente da placa solare. Caso a produção solar seja insuficiente, o sistema automaticamente faz a compensação puxando o mínimo necessário da rede, garantindo que o aparelho continue operando sem interrupções.

Primeiro, você instala as placas solares no telhado da sua casa. Essas placas são responsáveis por captar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica. A energia gerada pelas placas solares é enviada para um equipamento chamado inversor. O inversor tem uma função especial: ele ajusta a energia solar para que possa ser usada pelos aparelhos da casa, incluindo o ar condicionado.

Normalmente, alguns sistemas de energia solar usam baterias para armazenar energia, mas neste caso, não são necessárias, porque no exemplo seriam conectadas diretamente. Isso simplifica o sistema e reduz os custos. Enquanto o sol estiver brilhando, ou seja, de dia, as placas solares produzem energia que é imediatamente usada para operar o ar condicionado. Você pode manter a casa fresca durante o dia sem usar energia da rede elétrica.

Compensação automática

Se em algum momento a energia produzida pelas placas não for suficiente, por exemplo, em dias nublados, o inversor automaticamente busca um pouco de energia da rede elétrica. Isso garante que o ar condicionado continue funcionando sem interrupções. Como a maior parte da energia usada vem do sol, você economiza na conta de luz. Ao usar energia renovável, você ajuda a diminuir a poluição e contribui para um planeta mais sustentável.

Esse método inovador não apenas aponta para uma tendência crescente de adoção de energias renováveis em residências, mas também demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para melhorar a eficiência energética e reduzir impactos ambientais. Com o aumento da eficiência dos painéis solares e a redução de custos associados, espera-se que essa solução se torne cada vez mais acessível e popular entre consumidores globais.

O que precisa para a placa solar alimentar o ar condicionado de noite?

Para que uma placa solar possa alimentar um ar-condicionado durante a noite, é necessário implementar um sistema que armazene a energia gerada durante o dia, já que os painéis solares não produzem energia à noite. Aqui estão os componentes principais para tornar isso possível:

Painéis Solares: Eles captam a luz do sol e transformam em energia elétrica. Dependendo do tamanho do seu ar-condicionado, você vai precisar de mais ou menos painéis. O preço varia muito, mas em média, cada painel pode custar entre R$ 800 a R$ 1.200.

Inversor: É um aparelho que transforma a energia da bateria no tipo que seus eletrodomésticos podem usar. Um bom inversor custa em torno de R$ 2.000 a R$ 4.000.

Quadro de transferência automática: Tem a função de transferir a alimentação do sistema para a rede da concessionária, qunado as placas deixarem de existir. O preço em torno de 2000 reais.

Instalação e Dimensionamento: O custo de instalação e de ter um profissional para dimensionar corretamente o sistema pode variar, mas geralmente gira em torno de R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo da complexidade.

Em resumo, para montar um sistema que permita usar seu ar-condicionado à noite com energia solar, você pode esperar gastar entre R$ 12.000, considerando todos os componentes e a instalação. É importante consultar um especialista para avaliar suas necessidades específicas e garantir que o sistema seja adequado para sua casa.

Fonte: Click Petróleo e Gás