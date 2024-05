Combustível de fezes humanas vai abastecer os voos de uma empresa aérea europeia

Para atingir o novo objetivo, a companhia aérea também está pedindo ações mais amplas da indústria para aumentar a produção de SAF, instando os formuladores de políticas a abordar as barreiras atuais à implementação do SAF em escala. ; Imagem: Divulgação

Por Carlos Ferreira

A Wizz Air anunciou uma nova aspiração de abastecer 10% de seus voos com combustível de aviação sustentável (SAF) até 2030, usando excrementos humanos. Esse novo objetivo é um passo significativo na estratégia de sustentabilidade da Wizz Air e se baseia em seus investimentos no desenvolvimento do SAF.

Para atingir o novo objetivo, a companhia aérea também está pedindo ações mais amplas da indústria para aumentar a produção de SAF, instando os formuladores de políticas a abordar as barreiras atuais à implementação do SAF em escala.

O marco foi anunciado durante uma coletiva de imprensa nesta manhã ao lado da Firefly, uma empresa inovadora de biocombustíveis do Reino Unido. James Hygate, CEO da Firefly, disse que não há nada mais interessante do que transformar resíduos humanos em um combustível de jato sustentável e acrescentou: “Seremos capazes de produzir grandes quantidades desse material a um preço acessível. Eu espero mudar o mundo um excremento de cada vez.”

Outros parceiros do projeto incluem a Anglian Water, que coletará os resíduos, conhecidos como biossólidos, antes de serem transformados em SAF em uma planta existente em East Anglia.

A Wizz Air tem apoiado a Firefly desde 2023, e a parceria permitirá à companhia aérea fornecer até 525.000 toneladas de SAF ao longo de 15 anos para suas operações no Reino Unido a partir de 2028.

A nova aspiração fortalece ainda mais a posição da Wizz Air como líder do setor em sustentabilidade e impulsionará seu compromisso de reduzir suas emissões de carbono por passageiro/km em 25% até 2030.

A Wizz Air está à frente da indústria da aviação com a menor emissão de carbono por passageiro/km entre seus concorrentes e se mantém comprometida em reduzir significativamente sua intensidade de CO2 até 2030. Em 2023, a Wizz Air alcançou seu menor resultado anual médio de intensidade de CO2, totalizando 51,5 gramas por passageiro/km, uma redução de 6,8% em relação ao ano anterior.

Yvonne Moynihan, diretora corporativa e de ESG na Wizz Air, disse: “A Wizz Air celebra duas décadas de transformação este ano, passando de uma pequena companhia aérea para uma líder global em aviação sustentável e viagens acessíveis. Ao lado da renovação de frota e eficiência operacional, o SAF desempenha um papel crucial na redução das emissões de carbono provenientes da aviação”.

Fonte: Aeroin.net