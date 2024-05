Empresas em Goiás garantem R$ 150 milhões do BNDES para exportação

Três operações do setor alimentício no estado conseguiram financiamento com spread reduzido em até 60% da linha BNDES Exim Pré-embarque

Empresas em Goiás realizaram três operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento de exportações com spread reduzido. Ao todo, a linha BNDES Exim Pré-embarque para o estado somou R$ 150 milhões. As operações de financiamento aprovadas pelo Banco contemplaram as empresas Caramuru Alimentos e São Salvador Alimentos, ambas do setor alimentício.

Em 22 de fevereiro deste ano, o Banco reduziu em até 60% o spread para essas operações. Para todo o país, a linha tinha orçamento total de R$ 2 bilhões. Em apenas cinco dias, todos os recursos foram utilizados.

“O financiamento às exportações de empresas brasileiras é uma ação estratégica do BNDES no governo do presidente Lula, porque fortalece a indústria nacional, torna ela competitiva no mercado internacional e gera empregos dentro do país”, explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon.

O BNDES Exim Pré-embarque é um produto criado para apoiar empresas brasileiras na produção de bens destinados à exportação. Os recursos são recebidos pelo cliente no Brasil, vinculados ao compromisso de comprovar a exportação dos produtos posteriormente. A amortização do financiamento é feita diretamente com o agente financeiro repassador ou com o próprio BNDES.