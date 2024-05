Vereadora pede para que mato seja roçado

Abimael: projeto garante desembarque entre paradas obrigatórias

A Câmara aprovou projeto do vereador Abimael Silva que assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida, bem como às mulheres desacompanhadas e aos idosos, no período noturno, depois das 21 horas, o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que respeitado o itinerário da linha e as exigências do Código Nacional de Trânsito. Os motoristas deverão parar fora do ponto de ônibus, dentro do itinerário da linha e obedecendo às normas de trânsito. Na impossibilidade de parada para desembarque no local indicado pelo usuário, deverá ser observado pelo condutor o local mais próximo ao indicado. Essa garantia será amplamente divulgada a toda a população por meio de campanhas informativas, veiculadas nos meios de comunicação social.

Marina sugere proteção durante serviços de roçagem

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a utilização de tela de segurança ou rede de proteção na realização dos serviços de roçagem de canteiros centrais e rotatórias em vias públicas urbanas de Jataí. A intenção é prevenir acidentes, garantindo a segurança de condutores de veículos, ciclistas e pedestres que transitam nas vias públicas da cidade. “É do conhecimento de todos o risco quando da realização de roçadas em espaços públicos, pois há registros e relatos de vários acidentes ocorridos em virtude dessa ação”, justificou. “Naturalmente, a máquina em funcionamento pode vir a bater em alguma pedra, lascas de madeiras, vidros, pedaços de ferro e parafusos deixados ao solo, com isso, o risco de que sejam estes resíduos arremessados não intencionalmente contra veículos, pedestres, ciclistas e até mesmo crianças se torna possível, podendo ocasionar sérios danos materiais e consequentemente acidentes graves".

Mantelli defende construção de nova UPA

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao executivo que envie ao Ministério da Saúde um estudo técnico preliminar com o objetivo de implantar uma Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24, nas imediações da próxima etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida. Ele lembra que recentemente o governo federal anunciou a construção de mil moradias na parte alta da cidade, as quais irão incorporar-se às já existentes 2 mil casas distribuídas em duas etapas já entregues, somando assim 3 mil residências.

Adilson solicita galeria pluvial no setor Gedda

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de uma galeria pluvial nas ruas Ana Gedda e Filó Garcia, localizadas no Setor Gedda. “Essas vias contam com declive bastante acentuado e, durante o período chuvoso, as enxurradas causam grandes erosões no asfalto”, afirmou ele. “Sendo assim, tal benefício é de extrema importância para os moradores locais e também para quem trafega pelas vias, visto que os pedidos por parte da população vêm de longa data”.