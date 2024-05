Gustavo Gayer, exagero ou realidade?

No link, acima, se pode assistir a íntegra do discurso, perigoso para ele, mas também cheio de coragem e ousadia, de um jovem parlamentar brasileiro que diz falar em nome da liberdade. Vamos aguardar agora as reações…

Por de Sérgio Pires

Foi um depoimento eivado de emoção e de opiniões duras contra o que está acontecendo no Brasil, nos dias de hoje. Um dos mais radicais opositores ao atual governo e às decisões do STF (principalmente as emanadas de sentenças do ministro Alexandre de Moraes), o deputado Gustavo Gayer fez um pronunciamento histórico no Parlamento Europeu nesta semana, com pesadas acusações e, em determinado momento, certamente com exagero, afirmou que o Brasil hoje tem uma ditadura pior do que a Venezuela, porque está disfarçada sob uma pretensa defesa da democracia.

Foi um depoimento tão forte e contundente que a mídia aliada ao governo Lula (Folha de São Paulo e UOL, inicialmente, e depois outros veículos que passaram do noticiário para o partidarismo noticioso) correu a criticar o jovem parlamentar, dizendo que ele havia mentido e inventado uma situação inexistente. “Há centenas e centenas de prisioneiros políticos hoje no nosso país”, denunciou em determinado trecho do discurso. Após denunciar uma série de atos que comprovariam sua tese de ditadura, Gayer ironizou: “Vocês podem achar que estou falando da Nicarágua, de Cuba ou da Venezuela, mas estou falando do Brasil!”. Ele também avisou que tanto ele quanto seus colegas deputados que o acompanharam na missão (Bia Kicis, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro e Júlia Zanatta), todos da oposição, é claro, correram o risco de serem presos antes de saírem do país para participar do encontro europeu e que podem ser presos tão logo retornem ao seu país, obviamente com a intenção de enfatizar as graves denúncias que fez. No link se pode assistir a íntegra do discurso, perigoso para ele, mas também cheio de coragem e ousadia, de um jovem parlamentar brasileiro que diz falar em nome da liberdade. Vamos aguardar agora as reações…

Durante cerca de 15 minutos, falando em inglês perfeito (ele é professor de línguas), Gustavo Gayer ousou comparar os atos do ministro Alexandre de Moraes com os do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele questionou: “Por que, quando Alexandre de Moraes faz o que faz, é considerada uma clara defesa da democracia e do Estado de Direito e, quando Maduro faz o mesmo, é ditadura?”. A dureza das palavras do deputado continuou, com pesadas críticas, inclusive sobre a nova questão envolvendo o antigo Twitter de Elon Musk e o poderoso ministro brasileiro..

